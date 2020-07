Châteauroux : 11 mois de prison pour un homme qui avait foncé sur des gendarmes

"Des faits d'une extrême gravité, une manœuvre très dangereuse. Tout ça pour un vol de batteries". Pendant ses réquisitions, la procureure de la République de Châteauroux résume l'affaire en quelques mots. Le prévenu, un homme de 29 ans né au Blanc, ne bronche pas. Il est jugé pour vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et mise en danger de la vie d'autrui.

Un geste réflexe des gendarmes pour éviter d'être percuté

Le 4 février dernier, à Saint-Cyran-du-Jambot, deux gendarmes viennent lui remettre une convocation après le dépôt d'une plainte contre lui. Il est soupçonné d'avoir volé deux batteries de voiture. Des faits que l'homme nie catégoriquement. Le ton monte, des insultes fusent mais il rend quand même une batterie. Les gendarmes vont la remettre à leur propriétaire mais ils sont suivis par l'homme de 29 ans. Alcoolisé, en colère, il roule à vive allure en direction des gendarmes. Il fait un dérapage avec son frein à main. Les marques de pneu sur le bitume témoignent de la vitesse importante. Dans un réflexe, les deux gendarmes évitent la voiture et ne sont pas percutés. Pendant leur audition, ils diront avoir eu peur pour leur vie."On a évité une issue dramatique", insiste la procureure de la République.

Elle requiert deux ans de prison, dont un avec sursis, et une incarcération immédiate. Le tribunal est finalement plus clément : l'homme est condamné à onze mois de prison ferme et 1 700 euros de dommages et intérêts.