Châteauroux : 18 mois de prison dont 9 mois ferme pour le chauffard qui avait percuté deux policiers

Le jugement est allé au-delà des réquisitions de la procureure. Le tribunal de Châteauroux, a condamné ce lundi ( 18/05) Jordan P. à 18 mois de prison dont 9 mois ferme et a prononcé la confiscation de son véhicule Subaru pour avoir renversé deux policiers samedi dernier en plein centre-ville de Châteauroux.

Ces derniers étaient en train de dresser à l'automobiliste de 28 ans un procès-verbal en raison des vitres intégralement teintées de son véhicule, lorsqu'il a pété les plombs ! Énervé de recevoir cette amende de 135 euros, le jeune homme a enclenché la marche arrière de sa puissante voiture, renversé le premier policier qui se tenait à la portière, avant de repasser la marche avant et de foncer sur le second dont la tête - heureusement casquée - a violemment heurté le pare-brise de la voiture. Le policier percuté a ensuite fait un vol plané et s'en tire par miracle, comme son collègue, avec uniquement quelques contusions (3 et 5 jours d'ITT).

Le pare-brise du chauffard marqué par l'impact de la tête et du haut du corps du motard qui a été projeté à plusieurs mètres de distance - Droits réservés

Pétage de plombs

A l'audience, Jordan, qui n'a aucune condamnation à son casier judiciaire, a tenté de justifier son geste par un "ras-le-bol général". Le jeune homme décrit maladroitement un quotidien sous pression. Sans emploi, en attente d'un jugement concernant la garde de sa petite fille de 3 ans et victime, selon lui, de contrôles répétés de la police, Jordan explique avoir pété les plombs. Un constat qui s'il n'excuse rien peut éclaircir les circonstances d'un tel acte. Mais si les explications sur les faits auraient pu arracher un peu de clémence aux juges, la suite des événements n'a pas, du tout, joué en la faveur du prévenu !

Scandale au commissariat

En effet si ce dernier s'est rendu dans les minutes qui ont suivi son geste, au commissariat, ce n'est pas, comme on aurait pu le croire, en raison d'un remords mais pour aller protester ! Selon les policiers témoins de son arrivée au commissariat, Jordan aurait déclaré avoir eu "un différend" avec "[leurs] collègues" et se serait plaint de l'état de son véhicule et notamment du pare-brise étoilé sur toute la partie conducteur par la violence de l'impact. Un impact dont serait responsable le motard qui se serait "jeté sur son véhicule". Voilà donc la version présentée, quelques minutes après avoir tamponné deux policiers, par le jeune homme de 28 ans à ses interlocuteurs éberlués !

Remords tardifs aux yeux de la procureure

Une version qui non seulement n'a pas convaincu mais a même outré la procureure. Cette dernière affirme avoir longuement "attendu la reconnaissance des faits et des remords" de la part du prévenu avant de fustiger son attitude. "Un policier passe sur [son] capot et [il] vient faire un scandale ?! De qui se moque-t-on ?!" déclare la magistrate avant de requérir 9 mois de prison ferme. Peine jugée donc encore trop légère par le tribunal. Le prévenu a 20 jours (au lieu de 10 en raison des conditions particulières liées à la crise sanitaire) pour faire appel, s'il le souhaite, de la décision du tribunal castelroussin.