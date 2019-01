Châteauroux : 2 ans de prison ferme pour une tentative de cambriolage

Châteauroux, France

De lourdes peines ont été prononcées jeudi par le tribunal de Châteauroux : 2 ans de prison ferme pour deux hommes, 6 mois dont 3 avec sursis pour un troisième, à peine majeur. Ils étaient jugés pour une tentative de cambriolage en réunion commise à Châteauroux mercredi.

Des pieds nickelés

Les trois prévenus sont des habitués des tribunaux. Tellement habitués qu'ils sont presque comme chez eux au tribunal. Affalés sur leur banc, le sourire aux lèvres. À tel point que le président du tribunal doit évacuer la salle d'audience pour qu'ils arrêtent d'amuser la galerie.

Tous ont déjà été condamné à plusieurs reprises, 21 fois même pour l'un d'entre eux, à chaque fois pour des vols ou des conduites sans permis.

Des parcours presque copié-collé pour ces trois cousins qui vivent dans des caravanes à La Croix Blanche à Déols, tous les trois illettrés.

Ce jour-là ils sont tombés en panne d'essence avec leur voiturette sans permis, juste devant une maison qui avait l'air abandonnée. Ils tentent alors le coup, escaladent le portail, et tentent de forcer les volets en laissant des traces de pas un peu partout. Quelques minutes plus tard les voisins les surprennent et ils détalent sans demander leur reste.

Une tentative un peu pathétique, mais que le tribunal a voulu ériger en exemple.