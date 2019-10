Châteauroux : 25.000 euros de bijoux et d'argent liquide dérobés par un faux policier et un complice

À Châteauroux, la police lance un appel à la vigilance. Plusieurs cambriolages ont eu lieu en ce début de semaine. Deux personnes ont réussi à dérober 25.000 euros de bijoux et d'argent liquide au domicile d'une femme de 86 ans.

La technique était bien rodée. Ce mardi 22 octobre, un faux agent des eaux se rend au domicile d'une personne âgée de 86 ans à Châteauroux. Il prétend vouloir vérifier la pression de l'eau. Pendant ce temps, un complice se présente à son tour avec un uniforme de policier. Il la prévient de la présence de voleurs qui rodent dans le quartier. Sauf qu'il parvient à détourner l'attention de l'octogénaire, ce qui permet au faux agent des eaux de fouiller dans ses affaires. Les deux voleurs sont repartis avec des bijoux et de l'argent liquide, pour un préjudice total de 25.000 euros.

Recrudescence des vols avec effraction

La police lance donc un appel à la vigilance. Chaque année, à la même période, au moment du changement d'heure, les cambriolages se multiplient. Il fait sombre plus tôt, ce qui rend plus discret les vols avec effraction. À Déols, pour la seule journée de lundi, il y a eu trois cambriolages. À chaque fois, les cambrioleurs ont forcé des portes fenêtres à l'arrière et voler des bijoux.

Les conseils sont importants à suivre : fermez vos volets plus tôt, restez vigilants, demandez toujours la carte professionnelle d'une personne qui vient vous démarcher.