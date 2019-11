Châteauroux : 4 mois de prison avec sursis requis pour avoir frappé un arbitre

Châteauroux, France

Quatre mois de prison avec sursis ont été requis contre une castelroussine ayant frappé un arbitre. Les faits se sont produits le 24 février dernier au stade d'Argy lors d'une rencontre contre Luçay-le-Mâle/Poulaine. L'arbitre s'est vu prescrire 3 jours d'ITT et a depuis retrouvé le chemin des stades.

L'Union nationale des arbitres français de l'Indre (UNAF36) s'est portée partie civile. L'audience a eu lieu ce lundi 4 novembre.

Un geste non-réfléchi

C'est ce qu'on pourrait appeler un geste commis sur un coup de tête. Jennifer, 27 ans, assistait au match de deuxième division au stade d'Argy en famille. Un match qui opposait l'équipe locale à Luçay-le-Mâle/Poulaine. A ses côtés, ses deux enfants, ses beaux-parents et conjoint... qui ne cesse d'invectiver l'arbitre.

Il le prend même à partie à la fin du match, c'est là que les versions divergent.

Jennifer affirme que l'arbitre a saisi son conjoint à la gorge. Ce dernier nie. Plusieurs témoins parlent d'un geste pour éloigner le supporter énervé.

C'est, dit-elle, pour protéger son compagnon que Jennifer se lève, quitte les bancs du stade, bouteille en verre à la main, et frappe l'arbitre à la tête.

"Pas fort" affirme-t-elle, assez tout de même pour l'entailler sur 2 cm et lui faire perdre connaissance pendant plusieurs minutes.

Le prévenue ne nie pas les faits. Elle les regrette. A tel point que cette ancienne vendeuse en prêt-à-porter, sans antécédents, ne met plus un pied dans un stade de foot.

Et pour mettre encore plus de distance entre elle et cette histoire qui a déjà bien nui à sa réputation, elle a déménagé en Eure-et-Loir.

Le délibéré sera rendu le 20 novembre. Le Procureur de la République a requis 4 mois de prison avec sursis.