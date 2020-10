Châteauroux : 8 mois de prison avec sursis pour le jeune qui avait gazé des policiers

Le contrôle de police aurait pu virer au drame ce week-end dans les rues de Châteauroux. Un jeune de 19 ans s'est rebellé alors que les fonctionnaires tentaient de l'arrêter. Il a essayé de se saisir de l'arme de l'un des policiers. Mais il a finalement attrapé sa bombe lacrymogène et gazé les policiers.

Ce jeune sans casier judiciaire comparaissait ce mardi devant le tribunal de Châteauroux dans le cadre d'une comparution par reconnaissance préalable de culpabilité et a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 150 heures de travail d'intérêt général. Il devra en plus indemniser ses victimes