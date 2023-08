Châteauroux : agacé par ses voisins, un quadragénaire donne un coup de couteau

Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée festive privée à Châteauroux, ce samedi 5 août, sur fond de conflit de voisinage et de consommation d'alcool. Un homme de 47 ans, semble-t-il agacé par cette fête se déroulant chez son voisin, est sorti de chez lui avec deux couteaux. Il a frappé à l'arme blanche le cou de l'un des participants à la fête. Ce dernier, un homme de 19 ans, s'est vu prescrire 10 jours d'interruption temporaire de travail. Le mis en cause a été déféré ce mardi 8 août, et placé en détention provisoire en attendant de passer devant le tribunal en septembre.

Détention provisoire pour le quadragénaire

Le mis en cause fait l'objet d'une comparution à délai différé, pour permettre aux enquêteurs d'éclaircir encore les circonstances des violences. Le quadragénaire mis en cause aurait également menacé un autre participants à la soirée, des coups auraient été échangés. Mais tout cela doit encore être précisé.

En attendant, l'auteur présumé du coup de couteau - déjà connu de la justice pour des faits notamment de violences - se trouve en détention provisoire.