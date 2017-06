Châteauroux : Angela et sa famille se retrouvent une nouvelle fois à la rue

Les parents d'élèves de l'école des Marins à Châteauroux se mobilisent de nouveau ce lundi pour aider Angela et sa famille, qui ne sont plus logées à partir d'aujourd'hui dans un foyer d'Issoudun. La petite fille est atteinte d'une maladie génétique.

Après un répit de deux semaines, la famille d'Angela se retrouve une nouvelle fois à la rue. Angela est une petite fille albanaise âgée de 7 ans, scolarisée en CP à l'école des Marins à Châteauroux. Elle souffre d'une maladie génétique qui lui a fait perdre une partie de la vue et de l'audition. Ses parents sont en situation irrégulière et n'ont plus l'autorisation de rester en France.

L'hébergement d'urgence, qui leur avait été accordé par la préfecture suite à une première mobilisation des parents d'élèves, n'est plus reconduit à partir de ce lundi 26 juin. Une demande a été faite à la préfecture pour que la famille obtienne une régularisation à titre humanitaire, et qu'un dossier soit ouvert pour que la petite Angela puisse bénéficier de soins spécifiques. Les parents d'élèves indiquent ne pas avoir pour le moment obtenu de réponse satisfaisante.

Ils appellent à se rassembler pour soutenir cette famille à la rue avec une petite fille malade, à 15 heures ce lundi 26 juin devant les locaux de l'association "Solidarité Accueil" à Châteauroux, en face de la préfecture.