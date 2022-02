Châteauroux : appel à témoin pour retrouver une habitante du quartier Saint-Christophe

Un appel à témoins est lancé ce mardi 2 février au soir par la police nationale de Châteauroux. Elle signale la disparition inquiétante d'une habitante du quartier Saint-Christophe ce lundi 1er février.

Irène est âgée de 60 ans, elle est de type européen, de corpulence mince et mesure 1m58. Elle a deux cicatrices au niveau de ces genoux, a les joues creuses et des cheveux courts bruns et blancs. Elle porte un jean de couleur foncée, une paire de baskets blanches, un chemisier noir avec des petits motifs à fleurs jaunes. Elle a également une béquille grise avec un manche rouge.

Si vous l'avez aperçue ou que vous avez des renseignements il faut contacter la police via le 17.