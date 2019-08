Châteauroux : bonnets de Noël sur la tête, ils se baignent pour illustrer le dérèglement climatique

Châteauroux, France

"Il n'y a plus de saison, ma bonne dame !". Pour illustrer l'adage populaire et surtout le réchauffement climatique, le collectif Châteauroux Citoyen a mené une action à Châteauroux, sur le plan d'eau de Belle-Isle, ce lundi 19 août. Une petite dizaine de membres du collectif se sont réunis autour d'un sapin de Noël sur la plage. Quelques-uns se sont ensuite baignés, avec un bonnet de Noël sur la tête.

"L'idée est de faire quelque chose de décalé pour alerter sur le réchauffement climatique", explique Antoine Léaument, membre de La France insoumise. "On a eu un été très chaud, avec des températures caniculaires dans l'Indre. On a aussi connu le mois de juillet le plus chaud de toute l'Histoire. Les saisons se dérèglent", poursuit-il.

Pour Antoine Léaument, l'une des priorités est de verdir la ville. Il est aussi favorable au développement d'autres types de mobilité. "On a la chance d'avoir une ville à taille humaine. On a beaucoup de gens qui voudraient faire du vélo mais il manque des pistes cyclables. Il faudrait installer des vélos en libre-service pour que tout le monde puisse y avoir accès", précise-t-il.