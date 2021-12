Châteauroux : condamné à trois ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants

Une affaire de trafic de cannabis et de cocaïne était jugée ce jeudi à Châteauroux

Un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Châteauroux. Il était jugé en comparution immédiate 48 heures après avoir été interpellé quartier St-Jean. Le trafic, qui mêlait cannabis et cocaïne, durait depuis la fin du mois d'octobre. L'homme, âgé de 23 ans, castelroussin d'origine, était en état de récidive légale. Il était également sous le coup d'une interdiction de séjour dans l'Indre depuis une précédente condamnation pour des faits similaires. Il a été emmené en cellule dès la fin de l'audience.

Un couple ayant servi de nourrice, c'est-à-dire ayant caché la drogue à son domicile, a également été jugé et condamné dans le cadre de cette affaire. L'homme a écopé d'une peine de prison ferme, six mois, sa compagne d'un sursis d'une durée d'un an.