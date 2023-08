Châteauroux : condamnée pour atteinte au droit de grève, La Poste fait appel

La Poste avait été condamnée à Châteauroux, le 12 juillet dernier, pour avoir retenu quatre jours de salaire à l'un de ses salariés, pourtant gréviste uniquement une journée. Ce salarié s'était mobilisé un vendredi, à la veille d'un week-end prolongé, la Poste a considéré que les jours de repos comptaient comme jours payés. Une retenue de salaire abusive de la part de l'entreprise, ont estimé les Prud'hommes au début de l'été. La Poste a fait appel de cette décision, il y aura donc une seconde audience, indique Angélique Bury, secrétaire départementale CGT-APeTT dans l'Indre.

Une seconde audience probablement pas avant l'année prochaine

Selon la secrétaire départementale CGT-APeTT, La Poste fait systématiquement appel dans ce type de dossiers. La procédure devrait encore prendre du temps, puisque l'entreprise a trois mois pour soumettre son dossier - "ses écrits" dans le langage judiciaire. À l'issue de cela, c'est la CGT, qui défend le salarié, qui aura trois mois pour déposer le sien. La seconde audience aura lieu plus d'un an et demie après les faits, qui remontent à juin 2022.

La retenue de jours de salaires chez un gréviste de La Poste n'est pas un cas isolé à Châteauroux, puisque l'entreprise a également été condamnée pour le même type de faits à Bordeaux.