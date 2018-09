Après les écoles Montessori, les ateliers Montessori à domicile. Une éducatrice se déplace à Châteauroux et elle organise des séances pour des enfants entre deux et cinq ans, chez eux.

Châteauroux, France

Les écoles Montessori laissent l'enfant libre de choisir ses activités, combien de temps il veut jouer, etc. A partir de la mi-septembre, des ateliers Montessori sont proposés pour les enfants de deux à cinq ans et il s'agit d'ateliers à domicile. Une éducatrice, Amandine Maillet, se déplace donc dans les familles, à Châteauroux ou dans les alentours. Une dizaine de familles est déjà intéressée par ce concept à domicile.

Un concept simple : quand Amandine Maillet arrive dans une famille, elle commence par proposer plusieurs activités et elle observe le comportement de l'enfant. "Pour les 2-3 ans, ça va être du découpage, transvaser des graines et les enfants adorent aussi jouer avec les éponges et l'eau", explique l'éducatrice.

Pour les plus grands, elle aide à l'apprentissage de la lecture, elle prépare à l'écriture avec des lettres rugueuses mais le principe, c'est que l'enfant reste maître de son emploi du temps. "Il existe une activité, un matériel mais l'enfant peut l'expérimenter autant de fois qu'il veut et autant de temps qu'il veut. Il n'y a pas une bonne façon de faire une activité, c'est lui qui l'expérimente à sa façon", souligne-t-elle.

Aménager les meubles pour qu'ils soient à la hauteur de l'enfant

Les parents peuvent aussi participer et l'éducatrice est là pour les conseiller, pour qu'ils créent un environnement Montessori à la maison. Ils peuvent aménager un peu leur intérieur. Dans la chambre, comme dans la cuisine et la salle de bains, l'enfant doit avoir des meubles à sa hauteur. De cette façon, il peut être autonome et ne pas avoir à demander à un adulte dès qu'il a besoin d'un objet.

Avec une séance hebdomadaire, on voit rapidement les premiers effets. Au bout de deux mois, les enfants peuvent s'améliorer au niveau de la motricité, ils peuvent gagner du vocabulaire et certains, se mettent même à ranger leurs affaires par eux-mêmes. Pour y arriver, Amandine Maillet préconise une séance d'heure et demie pour un enfant entre deux et trois ans, à 18 € et la séance passe à deux heures pour les 4-5 ans, elle est à 24 €.