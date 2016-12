Châteauroux : des cambrioleurs dérobent les cadeaux de Noël, la famille n'a pas les moyens d'en racheter

Une famille de Châteauroux s'est fait cambrioler alors qu'elle passait le réveillon chez des proches. Les voleurs ont dérobé 700 euros de cadeaux pour leurs trois enfants. Le père, en arrêt maladie, et la mère, récemment licenciée, n'ont pas les moyens de remettre des cadeaux sous le sapin.

Des habitants de la rue Gaujard-Rome, à Châteauroux ont quitté leur maison samedi soir pour aller passer le réveillon chez des proches, en laissant 700 euros de cadeaux dans leur garage.

Quand ils sont rentrés chez eux lundi matin, les jouets et les parfums avaient disparus ! La porte arrière du garage avait été crochetée.

Je n'ai rien dit à mon fils de 4 ans parce que nous avons déjà été cambriolés il y a deux ans, et ça l'a beaucoup marqué. Il me demande souvent si les voleurs vont revenir" - Cédric, père de trois enfants de 4, 8 et 15 ans.