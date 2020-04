Châteauroux : des chocolats distribués aux malades et aux soignants de l'hôpital et des Ehpad

Pour soulager le quotidien difficile des résidents des Ehpad et des soignants à l'hôpital, confrontés à la crise du coronavirus, le Rotary Club de Châteauroux a distribué des chocolats dans les établissements de santé ce week-end. L'association caritative a donné "350 sachets de chocolats au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux, aux résidents et aux agents" de plusieurs maisons de retraite, explique le Rotary Club dans un communiqué.

C'est le cas dans les résidences La Charmée, George Sand, La Pléiade, Balsan, Taillebourg et à la maison de retraite d'Ardentes. "Plus de 100 résidentes et plus de 200 agents, ambulanciers, aides-soignantes, brancardiers, infirmiers et médecins en ont été destinataires", précise le Rotary Club de Châteauroux, qui compte 35 membres. En plus des chocolats, des livres de coloriage et des crayons de couleurs ont été distribués aux résidents des maisons de retraite.

Distribution de chocolats pour les soignants de l'hôpital de Châteauroux. - Rotary Club de Châteauroux

"Cette action peut paraître bien modeste et peut être en décalage par rapport aux besoins médicaux, mais nous avons constaté que les personnes contactées ont été tout simplement très touchées par cette démarche et que c'était ce genre d'attention qui les aidait à traverser ces moments difficiles", expliquent les bénévoles dans leur communiqué.