Châteauroux : des démarchages téléphoniques frauduleux visent les commerçants

Châteauroux Métropole appelle les commerçants à la plus grande vigilance. Une société se présente comme mandatée par la communauté d'agglomération et propose aux commerçants de payer pour apparaître sur un site Internet. Il s'agit de démarchages téléphoniques frauduleux.

Les commerçants de Châteauroux sont invités à se montrer particulièrement vigilants. Châteauroux Métropole met en garde contre des démarchages téléphoniques frauduleux qui visent spécifiquement les commerces de l'agglomération. Une société les appelle et se présente comme étant mandatée par Châteauroux Métropole pour proposer des publicités et une mise en ligne payantes sur le site www.agendadelaville.fr

Or, ce site n'est pas du tout celui de Châteauroux Métropole mais peut prêter à confusion. La communauté d'agglo rappelle que son site est le suivant chateaurouxmetropole.fr et que son agenda n'est que culturel et sportif. Il ne propose pas de publicités gratuites ni payantes.