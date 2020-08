Châteauroux : des nouvelles rassurantes de l'agent municipal brûlé en intervention

Ce mardi 18 août, les nouvelles sont rassurantes pour l'agent municipal de la Ville de Châteauroux. Cet homme a été blessé lors d'une intervention sur la voie publique lundi. Il manipulait un coffret électrique. "Il a effectivement été brûlé mais non électrisé et bien sûr pas électrocuté", précise le Directeur de la Communication de Châteauroux Métropole. "Ses blessures sont moins graves que ce qui était redouté hier", ajoute-t-il.

Il est resté hospitalisé au centre hospitalier de Châteauroux après sa prise en charge hier et sa sortie est envisagée pour ce mardi. Cela n'enlève rien à la gravité de l'accident dont les conséquences potentielles auraient pu être plus importantes encore. Une enquête devra permettre de déterminer les causes premières et d'émettre des préconisations pour améliorer la sécurité des agents.