Châteauroux : Deux ans de prison pour le "pompier pervers"

Les faits ont eu lieu entre 2014 et 2021, à l'époque où Gwenaël Deugnaucourt était responsable de la formation des jeunes recrues au centre de secours du Blanc. Sur cette période, il est accusé d'une dizaine de faits de harcèlement et d'agressions sexuelles sur quatre jeunes femmes dont il avait la responsabilité. Le mode opératoire se répète d'une victime à l'autre : des messages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, des demandes de photos dénudées, et enfin, en cas de refus, le harcèlement psychologique des victimes sur leur lieu de travail.

"Un comportement plus que limite"

Placé sous contrôle judiciaire en juin 2021, le prévenu est présenté à la justice le 9 mars 2022, à Châteauroux. Sont alors requis par le procureur deux ans de prison dont un de sursit probatoire, ainsi qu'une batterie de mesures relatives à la protection des victimes et la prévention de récidive : l'interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes, celle d'exercer en tant que pompier ou de travailler avec des mineurs pendant cinq ans, l'obligation de consulter un psychologue et enfin l'inscription du prévenu au Fijais , le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Pour Catherine Bayard, avocate des différentes parties civiles, ces mesures sont au moins aussi importantes que la peine de prison : "au delà du volet pénal, on a là un homme dont le comportement avec les femmes est plus que limite. L'interdiction de contact et l'obligation de suivi devraient permettre à ce monsieur de ne pas récidiver, c'est le plus important."

Une condamnation à la hauteur des attentes

Un mois après le procès, le tribunal de Châteauroux a effectivement condamné le prévenu à l'ensemble des peines requises par le procureur. "Un soulagement" pour Catherine Bayard, qui qualifie cette affaire de délicate : "dès que l'affaire revêt un caractère sexuel, ça se complique. Il n'y a pas de témoin, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais ici, les témoignages étaient trop similaires, il était temps que cet homme cesse de passer au travers des mailles de la justice". Gwenaël Deugnaucourt effectuera donc sa peine à domicile, sous contrôle électronique. Il devra par ailleurs verser 15 000 euros de dédommagement aux victimes, au titre de leur préjudice moral.