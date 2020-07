Châteauroux : deux enfants mettent le feu au véhicule familial

Ils ont 5 et 6 ans et ils seront certainement punis pour quelques jours. Ce jeudi matin, deux cousins jouaient dans le jardin de la maison familiale à Châteauroux quand ils ont eu la très mauvaise idée de s'installer dans la voiture des parents de l'un d'eux et d'enflammer des petits papiers avec un briquet.

Mais très vite, le feu prend sur la banquette... et les enfants ont juste le temps de sortir. Le véhicule a totalement été détruit. Les deux enfants n'ont pas été blessés.