Châteauroux : deux frères jumeaux jugés pour tentative d'assassinat

Leur procès doit durer quatre jours. Quatre jeunes comparaissent devant la Cour d'Assises de Châteauroux depuis ce lundi 25 septembre, pour tentative d'assassinat et violence aggravée. Les faits remontent au 25 et 26 novembre 2019, ils se sont produits dans le quartier Saint-Jacques, où un habitant dit avoir été visé par plusieurs tirs d'arme à feu. Les faits n'ont pas encore été abordés en détail, mais la piste d'un conflit liée aux stupéfiants a tout de même été évoquée.

Deux tentatives, à 24h d'écart

La victime, un habitant du quartier, a été visée une première fois le soir du 25 novembre, à 23 heures. Alors qu'il entend des menaces, il ouvre la fenêtre de sa cuisine, au 3eme étage d'un immeuble au 18 avenue de Lattre de Tassigny, à Châteauroux. Des tirs le visent alors, il est touché à l'arcade sourcilière. Blessure pour laquelle il se verra prescrire trois jours d'interruption temporaire de travail. Les deux frères jumeaux, âgés aujourd'hui de 31 ans, sont rapidement identifiées. Par la compagne de la victime et par un voisin notamment. Voisin qui se serait lui aussi fait menacer : "Toi aussi tu en veux une ?" lui aurait on dit. La victime est entendue le lendemain par les enquêteurs, et identifie également les deux frères jumeaux.

Le soir même de cette audition, la victime est à nouveau visée par des tirs d'arme à feu, et pris en chasse. Une voiture, une "Peugeot grise" précise la présidente du tribunal, s'arrête à sa hauteur, une arme est brandie, quatre coups de feu sont tirés. Une opération de surveillance est rapidement déployée par les forces de l'ordre; elle permet la découverte dès 22h45 de 9 morceaux de résine de cannabis et de six armes à feu dans un véhicule en lien avec les mis en cause. Un véritable arsenal est mis à jour : un fusil a pompe, un fusil de chasse avec canon modifié, un revolver, trois pistolets semi-automatique, et de "nombreuses cartouches", énumère la présidente. L'un des frères jumeaux est interpellé le soir même, le second dès le lendemain, et au pied de son lit on retrouve un gilet pare-balles.

Quatre jeunes poursuivis à différents degrés

Les deux frères jumeaux sont les principaux accusés dans ce dossier. Ils sont les seuls à être jugés pour tentative d'assassinat, une qualification qu'ils devraient probablement contester au tribunal, puisque l'un des deux frères reconnaît les faits du 26 novembre, tout en affirmant que cela avait pour vocation d'effrayer la victime, et non de la tuer.

La personnalités des deux frères jumeaux a été examinée lors de ce premier jour d'audience au tribunal de Châteauroux. Deux frères "très proches" d'après leur famille. "J'ai un seul ami, c'est mon frère jumeau" affirme l'un des deux à la barre. Questionné par la présidente sur ce lien qui les uni, il répond : "si toi même tu n'es pas jumeau, tu ne peux pas comprendre". Signe sans doute de cette proximité, lorsqu'on l'interroge, il répond par "on", au lieu de "je", avant de se faire reprendre par la présidente. Les deux frères ont un parcours similaire : une enfance heureuse, dans un milieu modeste, ils ont habité dans les quartiers populaire de Marseille. Passionnés de football, les deux frères passent des essais pour intégrer des clubs pro, mais sont recalés, en raison du niveau scolaire dira l'un des deux lors de son entretien de personnalité auprès d'une experte. Les ennuis commencent à l'adolescence; les frères sont virés de leur lycée à Marseille, où ils dérobent des ordinateurs. "Des erreurs de jeunesse" commente l'un des deux - l'autre n'aura quasiment pas prononcé un mot ce lundi -. Pourtant les condamnations se sont succédées ensuite; il énumère : vol, braquage, stupéfiants... il passe plusieurs années en détention. Une partie de sa peine est effectuée à la prison des Craquelins.

Lorsqu'il ressort, en 2018, il s'installe à Châteauroux. Son frère l'y rejoint, "pour trouver du travail" affirme son jumeau. Selon les autres membres de sa famille, l'un aurait tendance à entraîner l'autre vers la délinquance. À Châteauroux, cela ira jusqu'à cette tentative de meurtre qui leur est reprochée, et pour laquelle ils sont jugés jusqu'à jeudi. Ils risquent la prison à perpétuité.

Deux autres jeunes, âgés respectivement de 28 et 23 ans, sont également jugés aux Assises, mais uniquement pour violence aggravée, et récidive de violence aggravée. L'un des deux conduisait la voiture, le 26 novembre. L'autre a reconnu avoir été présent également, et s'est présenté de lui-même au commissariat quelques jours après. Ces deux jeunes auraient pu être jugés au tribunal correctionnel, et non aux Assises, cela avait demandé puis contesté, ce qui explique en partie la longueur de la procédure dans ce dossier.

Après l'examen de la personnalité des quatre accusés ce lundi, le tribunal donnera la parole aux directeurs d'enquête ce mardi 26 septembre, pour aborder plus précisément les faits.