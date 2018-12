Châteauroux : Deux hommes mis en examen pour assassinat dans l'affaire de l'homicide de l'avenue Marcel-Lemoine

Châteauroux, Indre, Centre-Val-de-Loire

Deux suspects ont été arrêtés dans l'affaire de l'homicide de l'avenue Marcel Lemoine ! Sept mois après la découverte, à son domicile, du corps de Christina, une femme de 49 ans, asphyxiée par un sac plastique, les enquêteurs ont pu remonter à 2 suspects, deux hommes âgés de 49 ans. Arrêtés mardi (11/12) ils ont été mis en examen jeudi(13/12) pour assassinat ! Le meurtre aurait donc été prémédité.

Deux hommes défavorablement connus de la justice

Les deux mis en examen sont des habitants de l'agglomération castelroussine connus de la police et de la justice mais qui présentent des profils différents. Le premier, placé en détention provisoire, a notamment été condamné à deux reprises pour viol, l'autre, dont le casier judiciaire comporte tout de même 22 mentions, est essentiellement connu pour des vols et des conduites en état d'ivresse à répétition, il a été placé sous contrôle judiciaire. C'est une enquête de 7 mois qui a permis au SRPJ de Limoges de remonter jusqu'à ces 2 suspects, grâce aux recoupements des images de vidéosurveillance, des éléments d'enquête de l'environnement de la victime et de traces ADN. Quant à la préméditation, elle a pu être établie au cours des interrogatoires menés pendant la garde-à-vue des deux hommes. Mais Stéphanie Aouine, procureure de la République n'a pas souhaité préciser ces éléments et n'a pas non plus indiqué le mobile des deux hommes.

L'enquête se poursuit

Malgré ces avancées, l'enquête est encore loin d'être bouclée. Selon la procureure beaucoup de points restent encore à élucider comme l'éventuelle présence d'autres auteurs et surtout le degré de responsabilité des deux suspects dans ce meurtre. Des suspects qui nient les faits qui leur sont reprochés.