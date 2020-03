Châteauroux : deux jeunes condamnés pour une quinzaine de vols

Entre juin 2019 et janvier 2020, une série de vols à la roulotte a eu lieu dans l'agglomération castelroussine. Deux jeunes hommes de 19 et 20 ans ont été condamnés, ce jeudi, à dix mois et trois mois de prison par le tribunal correctionnel de Châteauroux.

Le mode opératoire est souvent le même. Les deux jeunes hommes, semble-t-il des cousins éloignés originaires de Roumanie, sont souvent ensemble. Ils brisent la vitre d'une voiture et volent ce qu'il y a à l'intérieur. Cartes bleues, argent liquide, papiers d'identité, sacs, téléphones portables. En six mois, de juin 2019 à janvier 2020, ils répètent leurs méfaits une quinzaine de fois dans l'agglomération de Châteauroux. Les deux ne reculent devant rien. Ils n'hésitent même pas à voler sur le parking de la prison du Craquelin, à Châteauroux.

Les deux sont interpellés fin janvier à Châteauroux, après avoir été repéré par un passant. Devant le tribunal, le plus âgé de la bande, qui a 20 ans, explique avoir agi sous pression et sous les menaces de la famille de son cousin éloigné. Son avocate rappelle que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'avait jamais fait parler de lui avant juin 2019, date à laquelle la famille de son cousin s'est installée chez lui. Le plus jeune répète souvent qu'il ne se souvient pas des faits, qu'il n'a pas de détails.

Après une longue délibération, le président du tribunal décide de suivre les réquisitions du parquet : 10 mois de prison ferme pour le plus âgé, trois mois pour le plus jeune. Mais les deux bénéficieront d'aménagement de peine.