Châteauroux : deux parlementaires alertent le gouvernement sur le manque de personnel au tribunal de grande instance

Nicolas Forissier et Frédérique Gerbaud demandent des moyens humains pour le greffe du tribunal de grande instance de Châteauroux à la ministre de la Justice. Le député et la sénatrice de l'Indre ont adressé conjointement un courrier à Nicole Belloubet pour l'alerter sur cette "situation de pénurie"

Châteauroux, France

Deux parlementaires de l'Indre demandent à la ministre de la Justice des moyens humains pour le tribunal de grande instance de Châteauroux. Nicolas Forissier, député, et Frédérique Gerbaud, sénatrice, alerte Nicole Belloubet de la situation de la juridiction indrienne dans un courrier conjoint. Ils parlent de "situation de pénurie".

Dans cette missive, les deux parlementaires décrivent "l’érosion continue des effectifs" du greffe du tribunal de grande instance de Châteauroux. Ils précisent que sur les 18 greffiers prévus par la circulaire 2018 de localisation des emplois dans la juridiction, seuls quatorze sont en situation de présence effective à ce jour dont deux respectivement à 70 et 80% de temps de travail, soit un total réel de 13,5 équivalents temps plein.

Nicolas Forissier et Frédérique Gerbaud écrivent à la ministre de la Justice qu'une part de l’effectif manquant reflète une tendance lourde à l’oeuvre depuis plusieurs années : la réduction des personnels de Justice à travers des départs non remplacés. Pour le tribunal de grande instance de Châteauroux, il s’agit d’un greffier muté depuis le 1er novembre 2018 et de deux autres proches de la retraite.

Les deux parlementaires de l'Indre parlent aussi d’"un phénomène croissant de surmenage, de souffrance au travail et des risques psycho-sociaux" qui leur sont associés pour expliquer l'effectif manquant. Ils précisent : l’un des personnels du greffe est actuellement en arrêt maladie, et un second en formation professionnelle à l’issue d’un congé maladie sur la quasi-totalité de l’année 2018.

Selon Nicolas Forissier et Frédérique Gerbaud, au 1er mars 2019, la situation réelle des effectifs sera dans le meilleur des cas de 17 greffiers (16,5 seulement en équivalents temps plein) dont un en congé de formation jusqu’au 31 août. Le défaut d’effectifs au sein du greffe sera ainsi de 3,5 équivalents temps plein.

Les deux parlementaires de l'Indre jugent les compensations mises en place très insuffisantes, seuls ayant été prévus un greffier à 80% affecté par intermittences au tribunal de grande instance de Châteauroux depuis janvier 2018 et un second à 50% depuis le 1er janvier 2019. Avec à peine plus de 9 équivalents temps plein à ce jour au lieu des 14 prévus par la circulaire de localisation des emplois, "la situation des adjoints administratifs n’est guère plus brillante que celle de leurs collègues greffiers" et ne peut donc compenser le déficit de postes chez ces derniers.

Personnels malmenés, pression croissante

Nicolas Forissier et Frédérique Gerbaud écrivent à la ministre qu'en plus de malmener les personnels, soumis à une pression croissante, "cette situation de pénurie pénalise l’activité et l’efficacité du tribunal de grande instance de Châteauroux", en générant des retards dans le traitement des dossiers et en augmentant les risques d’erreurs.

Ils précisent que le « taux de couverture », autrement dit le ratio entre affaires nouvelles et affaires terminées, qui traduit la capacité du tribunal à absorber les nouveaux dossiers, s’est établi à moins de 85% en 2018 contre plus de 100% en 2017. Le tribunal de grande instance de Châteauroux est ainsi victime, à l’image de multiples autres juridictions de notre pays, d’un phénomène d’engorgement très préjudiciable à la qualité du service rendu aux justiciables.

Les deux parlementaires de l'Indre rappellent à Nicole Belloubet que les personnels du greffe du TGI de Châteauroux ont quitté la salle lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal le 24 janvier dernier – une séance en outre boycottée par 11 des magistrats du siège sur 14, plus généralement inquiets des conséquences possibles de la réforme de la justice.

Pour enrayer l’érosion alarmante des effectifs du greffe du tribunal de grande instance de Châteauroux, Nicolas Forissier et Frédérique Gerbaud propose à la ministre de la Justice d’affecter à cette juridiction des élèves récemment diplômés de l’école nationale des greffes, au titre des attributions de postes prévues début février et fin juin 2019.