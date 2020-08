Châteauroux : deux policiers légèrement blessés lors d'une intervention pour tapage nocturne

Deux policiers ont été légèrement blessés à Châteauroux dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 août. Ces fonctionnaires de la brigade anticriminalité sont intervenus après plusieurs plaintes pour tapage nocturne dans le jardin des Capuçins, situé derrière le tribunal.

L'équipe est tombée sur plusieurs individus dans le parc, dont un particulièrement ivre et agité. Ce Mahorais de 31 ans a refusé d'être interpellé. Il a donné un coup de pied à un policier, et un coup de poing au visage d'un autre. Ces derniers ont utilisé leur taser pour maîtriser l'individu et le placer en garde à vue.

Légèrement blessés, les deux policiers s'en sortent avec 2 jours d'incapacité temporaire de travail. Le trentenaire sera convoqué devant un officier de police judiciaire.