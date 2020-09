Châteauroux : deux pompiers blessés par un jet de vélo quartier Saint-Jean

Deux pompiers de l'Indre ont été blessés, jeudi soir à Châteauroux, lors d'une intervention dans le quartier Saint-Jean, selon les informations de France Bleu Berry. Ils ont reçu un vélo sur le dos, alors qu'ils étaient en train d'éteindre des feux de poubelles allumés pendant la panne de courant. Une plainte a été déposée, confirme Eric Belgioïno, directeur départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre. "Ils sont fortement touchés. Un pompier a été blessé et a reçu trois jours d'ITT. L'autre pompier a 1 jour d'ITT", précise-t-il sur France Bleu Berry.

"C'est une énième agression au niveau du territoire français. C'est inadmissible, on ne peut plus l'autoriser. Nous condamnons fermement de tels faits qui se répètent et se banalisent malheureusement", ajoute Eric Belgioïno.