Châteauroux : du sursis pour un jeune homme qui possédait 7.000 fichiers pédopornographiques

Un Castelroussin de 24 ans a été condamné vendredi à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour avoir consulté des sites pédopornographiques. En 2014, plus de 7000 images et vidéos avaient été retrouvées sur son ordinateur.

Plus de 7.000 images et vidéos pédopornographiques avaient été retrouvées sur son ordinateur en 2014. Le tribunal correctionnel de Châteauroux a décidé de donner sa chance à ce Castelroussin de 24 ans, tout en le gardant à l’œil. Il l'a condamné à trois ans de prison avec sursis et autant de mise à l'épreuve. La procureure de la République de Châteauroux avait requis deux années de prison ferme, deux autres avec sursis assorties d'une mise à l'épreuve, à l'encontre du jeune homme.

"Addict" aux sites pédopornographiques

Depuis deux ans, l'homme de 24 ans n'a regardé aucune image pédopornographique, a défendu son avocat, Maître Dubois-Dinant. Il est suivi par un psychologue, et les expertises l'ont jugé "guéri" de son addiction ou en tout cas "curable".

En 2014, le jeune homme a été pris en flagrant délit par les services de gendarmerie qui avaient infiltré les réseaux pédopornographiques sur internet, en se faisant parfois passer pour des enfants. Ils ont aussi réussi à le retracer grâce à son adresse IP.

Il diffusait aussi des images

A l'époque, il avait récolté jusqu'à 7.000 images et vidéos, parfois violentes, en diffusait également, voire se faisait passer pour un adolescent de 15 ans et contactait des enfants dont certains étaient aux Etats-Unis. Des contacts essentiellement virtuels, sans passage à l'acte.

Une "addiction" selon son avocat. Après avoir été interpellé, et alors que son ordinateur lui avait été confisqué, le jeune homme avait enfreint son contrôle judiciaire en consultant des sites pédopornographiques depuis son lieu de travail et s'était même racheté un ordinateur personnel. Il avait alors dû passer un mois en détention provisoire en 2015 et n'a plus recommencé depuis.

Ce n'est pas un pervers dégueulasse. - Maître Dubois-Dinant, l'avocat du prévenu

"Ce n'est pas un pervers dégueulasse" a commenté Maître Dubois-Dinant. Selon lui, c'est un homme qui a eu des problèmes lors de sa construction identitaire et sexuelle. Quand il avait 12 ans, ses parents ont divorcé. Il a révélé son homosexualité. Un an plus tard, l'adolescent avait des rapports sexuels avec un autre de 13 ans. Il en aurait eu aussi avec son frère aîné.

Mais maintenant, "il va mieux" explique l'avocat. "Le plus dur a été fait." Le jeune homme se réfugiait dans la virtualité pour échapper au réel. Il était en retrait, se sentait différent. Aujourd'hui, il est inséré dans la société et travaille beaucoup sur lui. Commercial dans une entreprise, il va vers les gens, a eu des relations amoureuses et sexuelles saines avec des personnes de son âge. "Les enfants ne sont pas en danger avec lui", a assuré son avocat.

Le Castelroussin a automatiquement été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il devra justifier de tous ses déménagements, pour que la justice puisse facilement le retrouver si elle en a besoin. S'il récidive, son sursis se transformera automatiquement en peine de prison ferme.