Châteauroux : il piégeait les horodateurs et volait les pièces

Un homme de 67 ans a été arrêté à Châteauroux (Indre), soupçonné de piéger les horodateurs pour en récupérer les pièces de monnaie. Plusieurs usagers se plaignaient de dysfonctionnements des machines ces derniers jours.

La police de Châteauroux a arrêté un homme de 67 ans. Il piégeait les horodateurs en bloquant la descente des pièces avec des bouts de carton, des morceaux de tickets de jeux à gratter.

Les services de la ville et plusieurs usagers s'étaient plaints, ces dernières jours, de dysfonctionnements. Les pièces insérées dans la machine étaient en fait bloquées par le bout de carton, et les usagers ne recevaient pas leur ticket de parking.

Rappel à la loi et remboursement des victimes

L'homme revenait ensuite avec un couteau pour dégager le bout de carton et récupérer les pièces. Il a été identifié grâce à la vidéosurveillance et interpellé. Inconnu des services de police, il devrait écoper d'un rappel à la loi et il devra rembourser les victimes.