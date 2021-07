Châteauroux : jusqu'à quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants

Six Indriens comparaissaient pour trafic de stupéfiants ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Agés de 31 à 53 ans, ils étaient poursuivis pour avoir détenu, consommé, transporté et revendu du cannabis, pour certains aussi de la cocaïne et de l'ecstasy. Ils ont tous été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Les peines prononcées vont de dix mois de prison avec sursis jusqu'à quatre ans dont un avec sursis.

Dans cette affaire, il y avait deux protagonistes principaux : un père et son fils, surveillant pénitentiaire à la prison d'Orléans-Saran. C'est avec l'arrestation du père que tout commence. Avril 2020, on est en plein confinement. Un contrôle de gendarmerie. On trouve près d'un kilo de résine de cannabis dans sa voiture, et plus encore en perquisitionnant chez lui. A l'audience le quinquagénaire ne cache rien. Il raconte de façon très décomplexée son activité de dealeur. Ses déplacements pour se fournir en marchandise dans la ZUP de Châteauroux ou à Orléans. La revente (il parle de "dépannage de copains-copines"). L'entretien de ses plants aussi : "J'ai la main verte, dit-il, pas peu fier. Quand vous vous en occupez, les plantes vous le rendent bien".

Un surveillant pénitentiaire condamné

Après son interpellation, l'homme est placé en détention provisoire. Il ressort de l'instruction que le fils aurait alors repris le "business". Plusieurs clients l'accusent, des éléments matériels (la téléphonie notamment) aussi. Dans un rapport de sa hiérarchie au sein de l'administration pénitentiaire, il est écrit que le prévenu a tenté d'impliquer trois de ses collègues dans ses activités illicites. Face au tribunal, il nie pourtant en bloc, frisant souvent l'insolence. Lors de sa plaidoirie, son avocate tente de convaincre en dressant le portrait d'un jeune homme qui a choisi le droit chemin, devenant d'abord gendarme, puis surveillant pénitentiaire. Jusqu'ici, son casier judiciaire était vierge. Il sera finalement condamné à trois ans de prison ferme. Il a aussi interdiction d'exercer à nouveau comme surveillant pénitentiaire. Son père lui écope de quatre ans de prison dont un avec sursis.