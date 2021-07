Six prévenus, tous issoldunois, comparaissaient ce jeudi devant le tribunal de Châteauroux pour trafic de stupéfiants.

Six Issoldunois jugés pour trafic de stupéfiants

Une affaire de trafic de stupéfiants était jugée devant le tribunal correctionnel de Châteauroux ce jeudi. A la barre, six prévenus, cinq hommes, une femme, âgés de 21 à 42 ans, tous habitants d'Issoudun, tous poursuivis pour détention, transport et usage de cannabis. Une septième prévenue comparaissait par écran interposé depuis la maison d'arrêt de Limoges. Elle a demandé et obtenu que son dossier soit étudié ultérieurement (le tribunal n'ayant pas assez de micros, le président lui avait expliqué en début d'audience qu'elle ne pourrait pas entendre l'intégralité des débats). Elle sera jugée le 18 août.

Dans cette affaire, il n'y a pas qu'un seul réseau, mais différents trafics qui s'entrecroisent. Il y a d'abord ces deux copains d'enfance arrêtés par la douane sur l'A71 avec, caché dans le plancher de la Clio, 400 grammes de cannabis et près de 4.000 euros en liquide. Il y a cette mère, qui fume depuis ses 12 ans, qui a profité d'un parloir pour faire passer quelques grammes d'herbe à son fils détenu au Craquelin. Lui-même reconnaît avoir revendu du cannabis à l'intérieur de la prison. Il y a aussi ce jeune homme qui héberge dans son appartement d'Issoudun une amie, ancienne toxicomane devenue dealeuse, et qui se lance à son tour dans le commerce illicite. Il se lie d'amitié avec un autre jeune, qui est un peu le souffre-douleur du quartier, qui devient son partenaire de fumette et à l'occasion son homme de main.

Quelle était l'ampleur réelle de ces trafics ? La procureure laisse entendre qu'on n'a découvert que la partie émergée de l'iceberg. Elle s'appuie sur des écoutes téléphoniques pour pointer le risque de récidive. Les avocats de la défense au contraire mettent en avant pour les uns un casier vide, pour les autres des perspectives professionnelles. Le tribunal en a sans doute tenu compte en condamnant quatre de ces prévenus à un an de prison ferme assorti de sursis probatoire. Les deux autres écopent de peines avec sursis.