Une affaire de trafic de cannabis était jugée ce vendredi au tribunal correctionnel de Châteauroux. Quatre hommes ont été condamnés. Les peines vont de la simple amende à un an de prison.

Châteauroux : jusqu'à un an de prison pour trafic de cannabis

Une affaire de trafic de drogue jugée devant le tribunal correctionnel de Châteauroux ce vendredi. A la barre, quatre hommes, consommateurs de cannabis, revendeurs ou les deux. Les faits s'étendent sur plus de trois ans, de janvier 2013 à avril 2016. En creux, ce procès a surtout illustré le difficile travail de la justice face au trafic de stupéfiants.

Le premier prévenu est un ex-héroïnomane reconverti dans la résine de cannabis qui se livre à un petit trafic à La Châtre. Difficile d'en estimer le volume. On ne retrouve rien lors des perquisitions à son domicile. Alerté par la rumeur, il était allé entreposer sa marchandise chez un proche. Le second reconnaît sans mal son activité de revendeur. Habitant du quartier St-Jean à Châteauroux, il raconte qu'il a toujours un peu de cannabis sur lui pour ceux qui lui demandent. Pas de quoi le rendre riche pour autant, il roule dans des petites cylindrées. Son avocate fait d'ailleurs remarquer que ses clients ont livré son nom sans souci : "c'est dire si ça n'est pas un gros vendeur".

Le troisième prévenu a soixante ans. Malade, il sort peu. Les transactions se font sur son palier. Les enquêteurs estiment qu'il a pu écouler jusqu'à 150 kilos au total. Chez lui, on n'en retrouve que cinq. Le dernier prévenu est seulement jugé pour consommation. Le président du tribunal attendait visiblement de lui qu'il livre plus d'explications sur le fonctionnement du réseau. Mais à la barre, tétanisé, il s'en tiendra à ces quelques mots : "je suis juste consommateur, je ne vends rien". Il est finalement condamné à une amende. Les autres à des peines allant de trois mois à un an de prison.

Dans ce dossier, il y avait aussi trois autres prévenus qui comparaissaient pour blanchiment de fraude fiscale. Mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves à leur encontre et les a relaxés.