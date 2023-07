Châteauroux : La Poste condamnée pour atteinte au droit de grève dans l'Indre par le conseil de prud'hommes

Il avait fait une journée de grève le vendredi (3 juin) précédent le week-end de la Pentecôte 2022, La Poste lui avait retenu quatre jours de salaire. La direction de l'entreprise considérait que la grève avait duré jusqu'à la reprise du travail c'est à dire le mardi 7 juin 2022.

Un peu plus d'un an après les faits La Poste a été condamnée par le conseil de prud'hommes de l'Indre pour atteinte au droit de grève. La Poste devra donc verser l'arriéré des jours de salaires retenus : 250 euros et 1500 euros de dommages-intérêts. Le syndicat CGT qui était "intervenant volontaire" dans cette affaire pour défendre le droit de grève recevra lui 500 euros.

Victoire syndicale selon la CGT

Des dizaines de manifestants étaient venus soutenir le salarié lors de l'audience le 2 mai dernier. Il s'agit d'une victoire pour le postier concerné mais aussi pour le syndicat CGT. Selon Angélique Bury, secrétaire départementale CGT-APeTT dans l'Indre "La Poste remettait en cause le droit de grève [ce jugement] est une satisfaction pour nous".

La Poste n'a pas souhaité commenter le fonds de la décision. Dans un communiqué cependant, la direction affirme suivre "le dossier qui est toujours en cours" selon elle. La Poste a en effet un mois pour faire appel de cette décision.