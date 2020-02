Châteauroux : la tempête Ciara arrache la toiture d'un bâtiment en rénovation

Le vent souffle moins fort en Berry que sur le Sud de la France, mais la tempête Ciara se fait quand même ressentir à Châteauroux. Ce lundi, le vent a entièrement soulevé et arraché une toiture en tôle.

La toiture a été entièrement arrachée et s'est pliée sur elle-même

Châteauroux, France

Il était autour de 17 heures 30, lorsque Émeric, qui bricolait au sous-sol de sa maison route de la Châtre, a entendu un énorme bruit. "On aurait dit un échafaudage qui s'effondrait", raconte-t-il. En fait d'échafaudage, c'est la longue toiture en tôle du bâtiment voisin qui s'est soulevée et arrachée, suite aux fortes rafales de vent qui balaient le Berry avec la tempête Ciara.

"S'il y avait quelqu'un dehors, ça l'aurait sectionné en deux !"

"On est sorti et on a vu que toute la toiture s'était retrouvée dans le jardin de mon voisin. En longueur, ça doit faire 14, 15 mètres de long. Tout est tombé. Il y avait un arbre dessous, ça l'a coupé net. Je pense que s'il y avait quelqu'un à ce niveau-là, ça l'aurait sectionné en deux." Le bâtiment était en travaux pour rénovation. Selon Émeric, cela faisait à peine un mois que la toiture était posée.

Les pompiers et la police sont sur place, ce lundi soir. Selon les secours, un couvreur est arrivé sur les lieux pour sécuriser le périmètre.

Depuis la rue, on ne voit pas très bien l'étendue des dégâts... © Radio France - Lisa Guyenne