Châteauroux : les policiers font la grève du zèle, pour dénoncer la "mise au pilori" de leur profession

Le code 562, qui permet aux policiers d'effectuer une sorte de grève du zèle, est actionné à Châteauroux. En clair, cela veut dire que les opérations dites "d'initiative", type contrôles de vitesse ou surveillance, ne sont plus menées. L'information, publiée dans la Nouvelle République, est confirmée par les syndicats. Les policiers entendent avec cette "grève du zèle" dénoncer le traitement réservé à l'un de leur collègue à Marseille, placé en détention provisoire car poursuivi pour des violences contre un jeune, en marge des émeutes. À travers ce cas, une partie des forces de l'ordre estime que la profession de policier est dénigrée. C'est surtout pour dénoncer cela que le syndicat Unité SGP Police FO a lancé un appel national à la grève du zèle, suivi à Châteauroux.

Un fort écho à Châteauroux

Au commissariat de Châteauroux, le placement en détention provisoire d'un policier marseillais aurait eu un fort retentissement, selon les différents syndicats. C'est vécu comme une remise en cause, alors même que les agents déplorent des conditions de travail difficiles, explique Manuel Fernandez, secrétaire départemental d'Unité SGP Police FO dans l'Indre : "Ca n'est pas un commissariat de grande ampleur, mais les difficultés on les rencontre au quotidien. Notamment d'ailleurs avec les émeutes qu'on a eues dernièrement sur Châteauroux, justement. Donc il y a un ras-le-bol des fonctionnaires". Manuel Fernandez évoque une forme de "vindicte populaire" contre les policiers de la part de personnalités politiques et plus généralement dans les médias. "Il arrive, comme dans tous les corps de métiers, qu'il y ait des erreurs, des fautes qui soient commises" poursuit le représentant syndical, pas opposé à une sanction si la faute se révèle avérée une fois l'enquête menée. Ce qu'il dénonce en définitive, c'est une forme de présomption de culpabilité : "il n'y a plus de présomption d'innocence, il n'y a plus de présomption de légitime défense, et on est tout de suite mis au pilori" déplore Manuel Fernandez.

Des conséquences sur les opérations de police

À Châteauroux, les agents de police continuent de travailler, ils répondent aux demandes d'interventions, et prennent toujours les plaintes. En revanche, ils ne mènent plus ce qu'on appelle les opérations "d'initiative". "*C**a peut être des opérations de contrôles routiers, de contrôles de vitesse, de surveillance (...) en fait *on lève le pied. Les collègues d'eux-même ne vont pas rechercher à se retrouver dans ces situations où, derrière, ca peut avoir des conséquences par rapport au traitement qui est fait, à la vindicte populaire, ou aux difficultés qu'on aura, parce qu'on fait notre travail, tout simplement (...) On estime que si on fait moins d'initiatives, on sera moins embêtés" résume Manuel Fernandez.