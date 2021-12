Châteauroux : où en est la panne géante d'éclairage à Saint-Jean et Saint-Jacques ?

Depuis plus d'un mois les habitants de Saint-Jean et Saint-Jacques vivent plongés dans le noir. Le résultat d'une panne géante qui touche l'éclairage public. Les réparations sont en cours pour le quartier Saint-Jacques, mais les habitants de Saint-Jean vont devoir être patients. Explications.

Depuis la fin du mois d'octobre, il fait nuit noire dans deux quartiers de Châteauroux. Les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques sont touchés par une panne géante de l'éclairage public. La panne peine à être réparer. En cause, un réseau vétuste et un enchaînement de circonstances malheureuses. La mairie demande aux habitants d'être patients, elle va par ailleurs lancer un diagnostic dès le mois de janvier.

Un enchaînement de circonstances malheureuses

"Je n'ose plus promener mon chien", "c'est dangereux pour les enfants", "on ne se sent pas rassuré" voilà quelques-uns des témoignages que nous avons recueillis dans le quartier Saint-Jean. Certains habitants ne cachent pas leur colère. Depuis plus d'un mois désormais, dès que le soleil se couche ils se retrouvent entièrement plongés dans le noir.

En cause une panne provoquée par la vétusté du réseau, "C'est un réseau qui date des années 1970 avec des câbles qui sont à même le sol" explique Tony Imbert, adjoint au maire en charge de la transition écologique. De son côté Pierre-Alexandre Prime, à la tête du service de la voirie à Châteauroux Métropole, schématise, tout est lié, cela permet d'avoir un seul et même compteur électrique mais lorsqu'il tombe en panne, tous les candélabres s'éteignent. "Les pannes ont été très dures à identifier" explique-t-il pour justifier le délai pris dans les réparations.

Pour identifier la panne, la ville a eu recours à des fusibles, mais le stock était insuffisant, il a donc fallu en recommander à l'unique fournisseur français. Par ailleurs, une intervention malencontreuse au cours de travaux dans le secteur a provoqué la rupture d'un autre câble et une nouvelle panne.

Depuis un mois, une partie des quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques se retrouve plongée dans le noir. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Où en sont les réparations ?

Un premier secteur est d'ores et déjà réparé, mais c'est pour l'instant provisoire, "il faut que ça tienne" explique Tony Imbert, tandis que Pierre-Alexandre Prime précise qu'il s'agit de "tout le secteur Montaigne Blaise Pascal, rue Pierre-Loti".

Par ailleurs, de nouveaux travaux démarrent ce lundi 6 décembre. Ces derniers concernent le quartier Saint-Jacques où les secteurs précis à réparer et les câbles à changer ont pu être identifiés. "ils vont commencer ce lundi et durer jusqu'au 16-17 décembre afin que l'éclairage public revienne sur ce quartier là" explique Tony Imbert.

En revanche, sur le secteur Saint-Jean la panne n'est toujours pas localisée malgré les efforts des agents déplore Pierre-Alexandre Prime. Tout le monde est sur le pont assure Tony Imbert mais aucune date de réparation n'est pour l'heure avancée. "C'est très délicat, mais malheureusement, on n'a pas de baguette magique. Si il était possible de réparer le plus rapidement possible, on l'aurait déjà fait" explique Tony Imbert qui assure comprendre les craintes et la colère des habitants.

Par ailleurs, la mairie va lancer dès le mois de janvier un diagnostic complet du réseau d'éclairage des secteurs Saint-Jacques et Saint-Jean. L'objectif : identifier et réparer les câbles pour anticiper et éviter toute nouvelle panne. La panne qui dure depuis le mois d'octobre, pour l'instant a un coût estimé à 290.000 euros.