Châteauroux : plus de 200 grammes de cannabis et de cocaïne découverts dans un appartement

La drogue était cachée dans un appartement de la rue Descartes et un local technique à Châteauroux. 200 grammes de résine de cannabis, 70 grammes d'herbe de cannabis et 6 grammes de cocaïne ont été retrouvés par les policiers. La saisie s'est déroulée lundi 14 juin en fin d'après-midi. C'est un homme qui se livrait à un trafic de stupéfiants. Il a été interpellé et sera prochainement convoqué devant la justice.