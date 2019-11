Trois hommes devraient être déférés devant le pôle de l'instruction de Bourges en vue de leur mise en examen pour "tentative d'homicide avec préméditation" et "violences aggravées". Ils sont suspectés d'avoir tiré sur un homme de 45 ans à Châteauroux.

Châteauroux : des armes retrouvées après des coups de feu et l'interpellation de trois hommes

Châteauroux, France

L'enquête avance à Châteauroux dans l'affaire des coups de feu tirés en début de semaine. Un homme de 45 ans avait été blessé après avoir reçu des décharges de plombs au visage. Au total, trois personnes ont été interpellées. À l'issue de leur garde à vue, les trois hommes devraient être déférés devant le pôle de l'instruction de Bourges en vue de leur mise en examen pour "tentative d'homicide avec préméditation" et "violences aggravées".

Plusieurs armes et munitions retrouvées dans une voiture

Au moment de l'interpellation des trois suspects, les enquêteurs ont mis la main sur une voiture. À l'intérieur, ils ont découvert plusieurs choses : des fusils, des armes de poing, 200 cartouches de munition, 500 grammes de résine de cannabis. Cela accrédite l'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, même si l'enquête devra le confirmer par la suite. Les trois hommes ne sont pas inconnus des services de police. Il y a deux frères originaires de Marseille, nés en 1992, et déjà condamnés à plusieurs reprises par la justice. Et puis un troisième homme, seulement âgé de 18 ans, et aux antécédents judiciaires moins conséquents.

Leur persévérance à régler leurs comptes ne fait guère de doutes. Car les faits se sont produits en deux temps. D'abord, une altercation lundi 25 novembre, avenue De Lattre de Tassigny. Un homme de 45 ans finit par recevoir une décharge de plombs en plein visage. Le lendemain, mardi 26 novembre, en pleine rue, la même personne essuie des tirs d'armes de poing. Hospitalisée, la victime a reçu trois jours d'incapacité temporaire de travail.