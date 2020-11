Châteauroux : prison ferme pour un homme qui a frappé sa compagne

Un homme d'une quarantaine d'années était jugé en comparution immédiate, ce jeudi 12 novembre, au tribunal correctionnel de Châteauroux. Il a été condamné à quatre mois de prison ferme pour violence conjugale aggravée et a été immédiatement incarcéré. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre, une dispute a éclaté entre cet homme et sa compagne. Fortement alcoolisé, il a quitté le domicile avant de revenir et de porter un coup au visage de sa victime.

L'homme est un récidiviste : il avait déjà été condamné pour de tels faits au mois de mai. Il restera donc au total huit mois en prison, car les quatre mois de sursis de sa précédente condamnation sont révoqués.