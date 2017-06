Châteauroux : procès de l'accident mortel impliquant une ambulance sur la rocade

Le 30 novembre 2014, une ambulancière de 46 ans est morte dans un accident de la route, au croisement de l'avenue Kennedy et de la rocade de Châteauroux. Son collègue qui conduisait, est poursuivi pour homicide involontaire. Au-delà du drame, c'est la dangerosité du carrefour qui a fait débat.

Le tribunal correctionnel de Châteauroux juge ce mercredi, le conducteur d'une ambulance impliquée dans un grave accident la route il y a deux ans et demi à Châteauroux. Une secouriste de 46 ans est décédée le 30 novembre 2014, alors qu'elle était en intervention. Son collègue, installé au volant, est poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires. Cet homme, aujourd'hui âgé de 32 ans, avait percuté une voiture avant d'aller s'encastrer dans un réverbère au croisement de l'avenue Kennedy et de la rocade. Sa collègue ambulancière n'avait pas survécu à l'arrière du véhicule et leur passager avait été gravement blessé. Neuf victimes sont citées dans ce dossier : la secouriste décédée, sa famille, mais aussi le patient transporté dans l'ambulance ainsi que ses proches.

Deux accidents mortels au même endroit

Au delà-du drame à l'époque, c'est la dangerosité de ce carrefour qui avait fait débat. Un autre accident mortel s'était produit au même endroit en 1998 : deux personnes étaient mortes et cinq autres gravement blessées, dans une collision entre un bus et une voiture. En 2014, après ce nouvel accident, les habitants du quartier Touvent avaient réclamé l'aménagement d'un rond-point, à la place des feux-tricolores. C'est chose faite, le rond-point a été inauguré en février 2017.

Le lycée agricole est installé juste à côté de ce carrefour, autrefois jugé dangereux. © Radio France - Justine DINCHER

Un investissement d'un million d'euros

Lætitia, une assistante-maternelle, a remarqué une amélioration : "c'est moins dangereux ! Il y a beaucoup de personnes qui grillaient les feux avant... C'est une bonne chose que ce rond-point ait été construit". Nadine, une autre habitante, partage le même avis : "ça va beaucoup mieux ! Avant, les poids-lourds arrivaient à toute vitesse. Maintenant, ils n'ont pas le choix, ils ralentissent. Ce rond-point était indispensable". Le projet a coûté un peu plus d'un million d'euros. L'équipement a été financé à 75% par le Conseil départemental de l’Indre et à 25% par la Ville de Châteauroux.