Châteauroux : trois policiers agressés par un détenu

"Une fois de plus, une fois de trop, trois policiers du commissariat de Police de Châteauroux ont été blessés" : dans un communiqué, le syndicat Alliance Police Nationale dénonce une nouvelle agression. Ces trois policiers de la Brigade de nuit avaient été appelés pour interpeller un détenu en semi-liberté qui devait réintégrer en début de soirée la maison d'arrêt du Craquelin. Un détenu fortement alcoolisé, qui dans la voiture des policiers a donné un premier coup de tête. Des coups de poing ont ensuite été assenés en salle de fouille au commissariat. Un détenu toujours aussi violent à l'hôpital où il avait été conduit. Trois policiers ont donc été blessés ; il se sont vu prescrire 4 et 5 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail)

Le syndicat Alliance Police Nationale CFE-CGC demande "une extrême fermeté de la justice" mais aussi un renfort d'urgence de 20 fonctionnaires à Châteauroux : "Monsieur le préfet de l'Indre et Monsieur le Ministre de l'Intérieur doivent dès à présent prendre la pleine mesure de la crise d'effectif qui touche notre commissariat" conclut le syndicat qui ajoute que le commissariat fonctionne à flux tendu depuis plusieurs années et que les policiers "ne travaillent plus en sécurité".