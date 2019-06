Châteauroux : un blessé grave dans une collision entre deux véhicules

Châteauroux, France

Il était 11 heures 30 lorsque les pompiers ont été alertés. Deux véhicules, une voiture et un utilitaire, sont entrés en collision près du Pont de l'Indre. Rapidement sur les lieux de l'accident, les pompiers ont reçu le renfort d'une équipe du Samu. Les deux conducteurs, deux hommes, ont été blessés. L'un d'eux; a été plus sérieusement touché et se trouverait dans un état grave. Les deux victimes de ce ce choc frontal ont été transportées à l'hôpital de Châteauroux. On ignore encore pour l'instant, les circonstances exactes de cet accident.