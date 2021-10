Châteauroux : un déjeuner pour remercier les bénévoles des équipes citoyennes d'aide aux personnes âgées

Un moment de convivialité pour mettre à l'honneur ceux qui donnent de leur temps pour adoucir le quotidien des personnes âgées. Le CCAS de Châteauroux invitait, ce lundi, une cinquantaine de bénévoles de plusieurs équipes citoyennes d'aide aux aînés à déjeuner à la Guinguette de Belle-Isle. Une invitation dans le cadre de la Semaine bleue, dédiée aux retraités, aux personnes âgées et aux bénévoles qui leur viennent en aide.

Entre 2018 et 2021, le nombre de bénévoles et de bénéficiaires a bondi, passant de 77 bénévoles et 282 personnes âgées pour atteindre 122 bénévoles et 373 personnes âgées. A cause des confinements, le nombre de demandes a baissé, mais les besoins restent conséquents. La responsable de l'office des personnes à la retraite du CCAS de Châteauroux Laurence Virard dresse le portrait-robot de ces nouveaux bénéficiaires : bien souvent des femmes, de plus de 80 ans, veuves ou vivant seules, qui commencent à avoir des difficultés à se déplacer. "C'est le critère qui rend la solitude plus difficile à vivre, Laurence Virard. Souvent, ce sont des personnes qui commencent à avoir un besoin, notamment par le biais des repas à domicile ou de la téléassistance, lié à la canicule. C'est souvent par le biais d'autre chose qu'on arrive à connaître ces gens et leur proposer autre chose."

La Semaine bleue se poursuit à Châteauroux, avec plusieurs rendez-vous :