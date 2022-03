Châteauroux : Un ex-pompier jugé pour des soupçons de harcèlement et d'agressions sexuelles de jeunes recrues

Il était en charge de la formation de jeunes recrues et aurait abusé de sa position pour faire subir à des jeunes femmes, dont il avait la responsabilité, du harcèlement et des agressions sexuelles. Un ex-sapeur pompier volontaire de 39 ans du centre de secours du Blanc était jugé pour ces faits ce mercredi (09/03) au tribunal de Châteauroux. 4 plaignantes âgées de de 15 à 20 ans au moment des faits (de septembre 2014 à janvier 2021) ont porté plainte. Elles l'accusent notamment de leur avoir envoyé des messages répétés à caractère sexuel mais aussi de leur avoir imposé des attouchements.

"Profil de prédateur "

À l'audience le fait le plus troublant demeure le mode opératoire, toujours le même. D'abord des SMS et des messages sur les réseaux sociaux "tu es belle" ; "tu as de belles fesses" ; "j'ai envie de toi" ; " tu es bien formée" et des demandes de photos de nu ou en sous-vêtement. En cas de refus les victimes racontent des pressions psychologiques des relations qui se dégradent et des remises en cause de leurs capacités de pompier. "On se donne à fond, c'est notre passion, on lui dit non, ça ne lui plait pas et il nous rabaisse" a notamment témoigné, très émue, une plaignante à la barre. "Un profil de prédateur" n'a pas hésité à qualifier l'avocate d'une des plaignantes soulignant que l'homme s'en prenait aux jeunes femmes les plus fragiles.

Le SDIS du Blanc parmi les parties civiles

La procureur a requis 2 ans de prison dont un an de sursis probatoire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, mais aussi une batterie de mesures de prévention de récidive : obligation de soins psychologique, stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, interdiction de travailler avec des mineurs pendant 5 ans, interdiction d'exercer une activité de pompier pendant 5 ans; inéligibilité pendant 3 ans, inscription au fichier Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).

L'homme devrait aussi en cas de condamnation indemniser les victimes dont le SDIS du Blanc qui s'est constitué partie civile et réclame un euro symbolique de dommages et intérêt. La décision, mise en délibérée, sera rendue le 30 mars prochain