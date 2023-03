Châteauroux : Un homme condamné à 4 ans de prison ferme pour proxénétisme

Il n'y a que lui sur le banc des prévenus. Voûté sur une canne, les cheveux aux épaules, l'homme semble ne pas vraiment comprendre ce qu'il fait là. "J'ai déjà parlé à un juge..." lance-t-il, interrogatif, à son interprète. "Vous êtes jugés aujourd'hui par la cour, c'est le juge d'instruction que vous avez rencontré" explique la présidente.

ⓘ Publicité

Le prévenu a 54 ans. Chinois de nationalité, il ne s'exprime et ne comprend que le mandarin.

L'homme a été arrêté à Châteauroux en 2021 alors qu'il sortait d'un appartement qu'il louait pour le compte d'une prostituée. Le logement était sous surveillance, repéré par la police suite à une recrudescence d'annonces d'escorts-girls sur Châteauroux, les dites annonces renvoyant toutes vers les mêmes numéros de téléphone, et donnant rendez-vous aux clients à cette adresse.

L'homme à tout faire ?

Lors de son arrestation, le prévenu avait sur lui 6.000 euros et 4 téléphones. Trois autres, ainsi que des articles de luxe, seront retrouvés chez lui.

La présidente liste les noms et pseudonymes d'une vingtaine de prostituées et interroge le prévenu sur ses liens avec deux d'entre elles, dont l'enquête prouve qu'il gérait la clientèle. "Je voulais juste rendre service. C'est la sœur de ma compagne, qui est elle-même prostituée, qui m'a utilisé" se justifie t-il.

Les débats, rendus difficiles par les pauses nécessaires à la traduction, s'enlisent sur le nombre de téléphones et l'usage qui en est fait. "Les filles me demandaient quelques courses, des services, de répondre à des clients. Et elles me payaient pour service rendu**". 1.200, 1.300 euros chaque mois**, auxquelles s'ajoutent des commissions quand il joue les intermédiaires pour louer des appartements dans de nombreuses villes de France qui serviront ensuite de lieu d'exercice pour les prostituées.

"Vous détaillez les prestations et les tarifs aux clients puis vous prévenez mes filles de leurs rendez-vous !". La présidente s'agace face aux dénégations du prévenu qui finit par acquiescer à la question "Vous diriez que vous étiez la petite main dans cette affaire ?".

"C'est pas le sale type, c'est le crétin"

La procureur entame sa réquisition par un rappel de la définition de proxénétisme. Toute action encourageant ou aidant la prostitution, "qui est une atteinte à la dignité des victimes et une forme de traite des êtres humains " martèle la magistrate. "Le prévenu a dit au cours de l'enquête qu'il n'avait pas conscience que ce qu'il faisait était interdit en France. Or, il savait très bien ce qu'il faisait " insiste-t-elle, demandant à ce qu'il soit reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison assortis d'une obligation à quitter la France. L'homme est en effet arrivé de Chine il y a 6 ans avec un visa de tourisme.

Son avocat s'attelle alors à brosser le portrait d'un homme enrôlé sans mesurer la portée de ses actes, dans un réseau qui le dépasse. "C'est du proxénétisme, mais du proxénétisme piteux. C'est un crétin qui a été utilisé, pas le sale type qu'on imagine. C'est l'idiot de service, l'homme à tout faire de deux prostituées qui continueront à se prostituer avec ou sans lui"

L'homme baisse la tête, essuie quelques larmes. Apres 45 minutes de délibération, le tribunal le condamne à 4 ans de prison. Il devra payer 10.000 euros d'amende et est soumis à une obligation de quitter le territoire français.