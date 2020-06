Châteauroux : un homme interpellé après le coup de feu qui a blessé un jeune homme vendredi soir

Un homme, âgé d'environ 30 ou 40 ans, a été arrêté samedi après l'agression de vendredi soir à Châteauroux. Vers 21h30, un coup de feu a été tiré devant une épicerie sur la place Voltaire, blessant un jeune homme au genou. En état d'urgence relative, la victime, d'origine mahoraise, a été transportée à l'hôpital de Châteauroux. Le jeune homme est aujourd'hui tiré d'affaire, il est sorti de l'hôpital.

Il ne s'agit pas vraiment d'une rixe, car il n'y a pas eu d'altercation, précise le parquet, qui a ouvert une enquête. C'était une agression ciblée. Deux auteurs ont été identifiés, ils connaissaient la victime. L'un d'eux a donc été interpellé samedi et placé en garde à vue. Le second est toujours recherché. Le contexte et le motif de l'agression sont encore flous à cette heure.