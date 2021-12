Châteauroux : un homme jugé pour agression sexuelle sur mineure relaxé au bénéfice du doute

Une affaire d'agression sexuelle sur mineure était jugée devant le tribunal correctionnel de Châteauroux ce mercredi 8 décembre. Les faits se seraient produits en 2013 à Levroux. A l'époque, la victime, âgée de 13 ans, et le prévenu, un homme d’une trentaine d’années, fréquentaient la même bande d’amis.

La victime a "besoin de se reconstruire"

D'après la plainte déposée par la victime : un soir, l'homme lui propose de la raccompagner chez elle et d'aller boire un verre, ce qu’elle refuse. Il l’attrape alors par le poignet, la ramène chez lui et la pousse sur le canapé. La victime raconte qu'il la force à le masturber, puis la pénètre. Après avoir terminé, l’homme quitte la pièce et la collégienne en profite pour s’en aller. Elle sort nue dans la rue, vêtements à la main, et se réfugie dans une maison voisine.

La jeune fille ne porte plainte qu’en 2016, trois ans après les faits. "Il fallait le temps qu'elle sorte du déni, qu'elle réalise la gravité des faits", estime son avocat. Un examen psychologique réalisée sur la victime indique que celle-ci a "besoin de se reconstruire". Elle aurait tenté de se suicider le lendemain des faits.

Le prévenu conteste les faits

Le prévenu, absent à l’audience et sans avocat pour le défendre, conteste les faits. Il explique être en couple, père de 3 enfants et que le jour des faits, sa compagne était présente chez lui. Mais ses explications n'ont pas convaincu pas le parquet. La procureure estime que la culpabilité du prévenu est établie, même s’il n’y a pas de preuves directes : "les éléments à charge l’emportent". Elle rappelle que l'homme est alcoolique et que ses proches admettent qu'en état d'ivresse, il aurait pu commettre ce genre de faits.

Le parquet avait requis trois ans de prison, dont deux avec sursis, obligation de soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime. Mais les juges n'ont pas suivi les réquisitions, l'homme est finalement relaxé au bénéfice du doute.