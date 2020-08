Châteauroux : un homme meurt après une bagarre dans le quartier de la gare

Une bagarre entre deux hommes a éclaté samedi 8 août dans le quartier de la gare à Châteauroux. Un homme de 37 ans a été frappé à coups de poings et coups de pied. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital.

Une enquête en cours après la mort d'un homme de 37 ans à Châteauroux, samedi 8 août. Vers 20h30, dans le quartier de la gare, une bagarre éclate entre la victime et un autre homme. On en ignore les raisons, mais les deux hommes étaient visiblement alcoolisés. Des coups de pieds et des coups de poings sont portés. La victime tombe à terre.

L'homme de 37 ans est transporté à l'hôpital de Châteauroux dans un état conscient. Mais son état de santé se dégrade soudainement dans la nuit. Il meurt dimanche matin. La victime était connue des services de police, notamment pour consommation d'alcool sur voie publique. L'auteur des coups a été placé en garde à vue.