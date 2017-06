Châteauroux : un homme mis en examen après l'agression de plusieurs collégiennes

Un homme de 57 ans a été interpellé samedi près de Châteauroux, dans l'Indre. En deux semaines, il aurait agressé cinq jeunes filles à proximité du collège des Capucins. Il a été mis en examen pour agressions sexuelles, dont certaines sur mineurs de moins de 15 ans.

Ce sont d'abord trois élèves du collège des Capucins, des filles âgées de 12 et 13 ans qui ont été approchées par cet homme le lundi 29 mai. Ces adolescentes étaient en train d'attendre le bus près de l'arrêt Bourdillon, lorsqu'elles ont été abordées, puis embrassées de force. L'individu leur aurait fait des bisous sur la joue. Le suspect a récidivé une semaine plus tard, lundi 5 juin, dans un magasin de photocopies à côté du collège. Deux jeunes femmes se sont plaintes. L'homme aurait tenté de les embrasser. Cinq plaintes ont été déposées au total.

Placé sous contrôle judiciaire

Le suspect a finalement été interpellé cinq jours plus tard, samedi. C'est un Marocain de 57 ans, sans casier judiciaire, arrivé en France depuis peu de temps et installé à Déols. Pendant sa garde-à-vue, il a reconnu des "bisous sur la joue", mais pas de "léchouilles" comme lui reproche ses victimes présumées. Lundi après-midi, il a été déferré devant le Parquet de Châteauroux et mis en examen pour agressions sexuelles et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. L'agresseur présumé a été placé sous contrôle judiciaire. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel à l'automne prochain.