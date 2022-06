Châteauroux : Un homme mis en examen pour meurtre dans l'affaire de l'homicide du quartier Balsan

Du nouveau dans l'affaire de l'homicide du quartier Balsan à Châteauroux, dans un communiqué envoyé ce vendredi, le procureur de la République de Bourges, Joël Garrigue a révélé qu'un homme de 31 ans, auteur présumé des coups de couteau mortel a été mis en examen pour meutre.

L'enquête se poursuit

C'est la police judiciaire d'Orléans, en charge de l'enquête, qui avait arrêté cet homme et l'avait placé en garde-à-vue avant-hier (mercredi 01/06). Toujours selon le parquet l'enquête a permis d'établir que la victime, un homme de 55 ans, avait eu une violente altercation avec le suspect. Ce dernier a reconnu, pendant sa garde-à-vue, s'être battu avec la victime mais a donné plusieurs versions contradictoires entre elles et aussi avec des éléments du dossier mais des zones d'ombre subsistent. L'instruction se poursuit donc pour déterminer le déroulement exact des faits.

Un garçon de 11 ans potentiellement impliqué dans la bagarre mortelle

Et notamment l'implication potentielle d'un mineur. Il apparait en effet aussi, selon les premiers éléments d'enquête, que le fils du suspect, un garçon âgé de 11 ans seulement, était présent au moment sur les lieux au moment de la bagarre mortelle et pourrait y avoir participé. Son degré d'implication reste à déterminer. Le garçon a été placé dans un centre hospitaliser spécialisé. "Compte-tenu de son âge, il ne pourra faire l'objet de poursuites, si son implication est établie, qu'à la condition que l'enquête démontre qu'il a compris et voulu son acte et qu'il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet" a précisé le parquet.