Châteauroux : incendie dans un immeuble du quartier Saint-Jean, 40 habitants évacués

Une grosse frayeur ce vendredi matin pour les habitants du quartier Saint-Jean à Châteauroux. Ils ont été réveillés par un violent incendie dans un immeuble situé au 3 avenue Bernard Louvet.

Le feu a pris au rez-de-chaussée de ce bâtiment de six étages, vers 5h du matin. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés sur place, avec une dizaine d'engins, ainsi que le Samu, la police, mais aussi Enedis et les services de l'État et de la mairie.

Il a fallu évacuer les habitants de l'immeuble. D'après le dernier bilan, 40 personnes ont été évacués et mises à l'abri dans la salle Édith Piaf. Certains ont pu regagner leur logement, mais une douzaine vont devoir être relogés, indique le maire de Châteauroux, Gil Avérous. Une dizaine de personnes ont inhalé des fumées et ont été prises en charge.

Les pompiers appellent à la prudence et conseillent d'éviter le secteur ce matin.