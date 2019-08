Châteauroux : un livreur de "Mythic Burger" tombe dans un guet-apens avant d'étre agressé et dépouillé

Un jeune livreur de "Mythic Burger" à Châteauroux a été agressé ce jeudi soir par deux hommes qui ont été interpellés. Ces deux individus ont été condamnés à 2 ans et 10 mois de prison ferme.

Châteauroux

Les faits se sont déroulés à Châteauroux ce jeudi soir. Un livreur à scooter de "Mythic Burger" à Châteauroux est tombé dans un veritable guet-apens tendu par deux hommes. Le livreur, un mineur a été arrêté par deux hommes armés d'un couteau, d'un bâton et le visage dissimulé. Sous la menace, le jeune homme a été contraint de donner son scooter, ses affaires et même sa livraison. Les deux agresseurs ont ensuite pris la fuite, mais ont été rapidemement pris en chasse par la Police qui les a interpellés malgré leur refus d'obtempérer. Ces deux hommes comparaîssaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Récidivistes, ils ont été condamnés à 2 ans et 10 mois de prison ferme.